تتواصل التحركات الدبلوماسية الدولية لدفع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى الانتقال للمرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار الخلافات بشأن مستقبل القطاع والترتيبات الأمنية والإدارية.

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن أعضاء من «مجلس السلام» زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي، وعقدوا لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، في محاولة لحث الحكومة الإسرائيلية على المضي قدمًا في تنفيذ خطة ترامب المتعلقة بإنهاء الحرب في غزة وترتيب الأوضاع خلال مرحلة ما بعد الحرب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تحركات أمريكية ودولية متزايدة للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تجاوز حالة الجمود التي تواجه تنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بنقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية، وبدء ترتيبات إعادة الإعمار، ووضع آليات أمنية جديدة.

ضغوط أمريكية على نتنياهو

وتزامنت هذه التحركات مع تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن مطالبة ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ خطته في غزة، بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية.

كما شارك رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بصفته أحد أعضاء مجلس السلام، في لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، لحثهم على منح الخطة الأمريكية فرصة للتنفيذ.

خلافات تعرقل المرحلة المقبلة

ولا تزال الخلافات بشأن نزع سلاح حركة حماس، والانسحاب الإسرائيلي، وتشكيل الإدارة الفلسطينية الجديدة، تمثل أبرز العقبات أمام تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب.

وتعكس زيارة أعضاء مجلس السلام حجم الضغوط الدولية الرامية إلى تحريك الملف، وسط مخاوف من استمرار تعثر الاتفاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، وفقا لإكسيوس.