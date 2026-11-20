أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاستقلال لا يكتمل إلا باستعادة كامل الأراضي اللبنانية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها، مشدداً على أن الحكومة لن تدخر أي جهد لتحقيق ذلك.

وقال سلام - في تدوينة عبر منصة (إكس) عشية ذكرى الاستقلال - إن صون سيادة لبنان وحرية قراره الوطني بعيداً من أي تبعية أو ارتهان للخارج، يقتضي أن تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم، بلا شريك أو منازع، وأن تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، بحيث لا يبقى أي سلاح خارج سلطة الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه التطبيق الكامل للقرارات المتخذة لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن ذلك لن يكون سبباً للتراجع أو التهاون أمام الالتزامات التي تعهدت بها، وأن مسيرة الإصلاح ستتواصل بكل عزم وإصرار.

وشدد سلام على العمل من أجل تحقيق استقلال ناجز وسيادة كاملة، في دولة واحدة بجيش واحد وعلم واحد، وصولاً إلى استكمال بناء الدولة العادلة والقادرة التي يريدها اللبنانيون وتستحقها الأجيال المقبلة.