تراجع السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، عن تصريحاته السابقة بشأن عودة القوات الأمريكية إلى بلادها عقب هزيمة إيران، بعدما قال إن «الجنود الأمريكيين سيعودون إلى عائلاتهم في الولايات المتحدة عند هزيمة إيران».

وكتب ليتر- في توضيح لاحق- أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو صاحب القرار الوحيد بشأن موعد مغادرة الجنود الأمريكيين، في تراجع عن تصريحاته التي ربطت عودة القوات الأمريكية بتحقيق هزيمة إيران.

وفي وقت سابق، سخر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تصريحات السفير الإسرائيلي، قائلًا: «لم نكن نعلم أنك القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية»، في إشارة إلى حديث ليتر عن مصير القوات الأمريكية وتوقيت عودتها إلى بلادها.