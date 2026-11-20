كشف الإسباني لامين يامال، نجم فريق برشلونة، عن جانب من المعاناة التي يواجهها بسبب الشهرة والاهتمام الجماهيري الكبير الذي يحظى به، مؤكدًا أن حياته اليومية أصبحت مختلفة، وأنه لا يستطيع ممارسة أبسط الأنشطة بحرية مثل بقية الأشخاص.

لامين يامال

وقال يامال في تصريحات تلفزيونية: «أنا مستعد للتخلي عن الكثير من الأشياء التي نمتلكها مقابل أن أتمكن من العيش بحرية. أي شخص يستطيع الذهاب إلى وسط مدينة برشلونة، وشراء بعض الملابس، وتناول مشروب، ثم العودة إلى منزله، لكنني لا أستطيع فعل ذلك».

وأضاف نجم برشلونة: «لذلك، عندما تسنح لي الفرصة، كما يحدث الآن في الولايات المتحدة حيث لا يعرفني أحد، أغتنمها إلى أقصى حد».

وأوضح يامال أن الشهرة والاهتمام المستمر به حرماه من الاستمتاع ببعض تفاصيل الحياة اليومية البسيطة، في ظل صعوبة التجول في الأماكن العامة دون أن يتعرف عليه الجمهور أو يلتف حوله المعجبون.

وتعكس تصريحات اللاعب الشاب الجانب الآخر من حياة نجوم كرة القدم، إذ لا تقتصر الشهرة على الأضواء والنجاحات داخل الملاعب، بل تفرض قيودًا على حياتهم الشخصية وقدرتهم على التحرك بحرية بعيدًا عن أعين الجماهير.