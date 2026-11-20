قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يستعد علناً لنزاع مسلح مع روسيا، وهو ما تتوقعه قيادة التكتل في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

وأشارت زاخاروفا - خلال إحاطة إعلامية أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إلى أنه رغم تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بعدم وجود تهديد فوري من روسيا، فإن «خططًا عدائية متزايدة لهذا الحلف بدأت تظهر».

وأضافت أن مفهوم «نظرية النصر»، الذي قدمه القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا أليكسيس جرينكيفيتش في أكتوبر الماضي، يتضمن استهداف مواقع، ليس عسكرية فحسب، في عمق الأراضي الروسية وعلى مسافات تصل إلى عدة آلاف من الكيلومترات.

وأوضحت أن الحلف يشجع، في إطار الاستعداد للتطبيق العملي لهذه النظرية، التعاون بين شركات الصناعات العسكرية لتطوير أسلحة جديدة بعيدة المدى.

وشددت زاخاروفا على أن روسيا لا تعتزم مهاجمة الدول الأعضاء في الناتو، قائلة: «نريد أن نعيش في سلام ووئام مع جيراننا، ومع جميع الدول».