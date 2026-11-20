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استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مخيم البريج، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ صباح اليوم إلى خمسة شهداء.

من جهة أخرى، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، الرصاص على شابين فلسطينيين قرب قرية دورا القرع شمال شرق رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، عددا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة عنبتا شرق طولكرم، واقتادتهم معها دون معرفة هوياتهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أوقفت الشبان واحتجزتهم، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية وفرق المشاة، وجابت شوارعها الرئيسية، واعترضت حركة سير المواطنين والمركبات، وسط إطلاق القنابل الصوتية.