حسم فريق سيراميكا كليوباترا تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على حساب كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة موسم 2026-2027.

سيراميكا يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس مصر

وجاءت المباراة حافلة بالإثارة والندية، حيث نجح سيراميكا كليوباترا في التقدم بهدفين خلال الشوط الأول، قبل أن ينتفض كهرباء الإسماعيلية في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، ويدرك التعادل، لتمتد المواجهة إلى الأشواط الإضافية.

وافتتح نيتس جراديشار التسجيل لصالح سيراميكا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف صديق إيجولا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وعلى الجانب الآخر، قلص أدهم عبد الله الفارق لصالح كهرباء الإسماعيلية من ركلة جزاء، ثم نجح كريم أشرف في تسجيل هدف التعادل خلال الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وفي الشوط الإضافي الثاني، تمكن مروان عثمان من تسجيل هدف الانتصار لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 114، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى الدور التالي.

وضرب سيراميكا كليوباترا موعدًا مع فريق زد في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، في الوقت الذي شهدت فيه المواجهة الظهور الأول لمؤمن سليمان على رأس القيادة الفنية للفريق.