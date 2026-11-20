أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الشريعة الإسلامية عالجت مسألة الشك في العبادات من خلال قواعد فقهية كبرى تُعد من الأصول التي يقوم عليها الفقه الإسلامي، موضحًا أن هذه القواعد الخمس تندرج تحتها الأحكام والتفصيلات الفقهية المختلفة.

شوقي علام: القواعد الفقهية الخمس الكبرى مرجع مهم لضبط الأحكام الشرعية

وأوضح شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن القواعد الفقهية الخمس الكبرى تمثل مرجعًا مهمًا في ضبط الأحكام الشرعية، إذ ترجع إليها المسائل والفروع الفقهية، وهو ما أكده العلماء الذين تناولوا هذه القواعد في مؤلفاتهم.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن من أبرز العلماء الذين كتبوا في هذا المجال الإمام جلال الدين السيوطي، رحمه الله، من خلال كتابه «الأشباه والنظائر»، الذي يُعد من المراجع المهمة في دراسة القواعد الفقهية، ويحتل مكانة بارزة بين المؤلفات التي تناولت هذا العلم.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن الإمام السيوطي استفاد في مؤلفه مما سبقه من جهود العلماء، لكنه تميز بمنهج واضح في تبسيط الموضوعات الفقهية وتقديمها للباحثين والدارسين، مع المحافظة على دقة العبارات وعمق المعالجة الفقهية.

ولفت مفتي الديار المصرية السابق إلى أن القارئ لكتاب «الأشباه والنظائر» لا يجد صعوبة كبيرة في فهم مقاصد الإمام السيوطي، رغم دقة عباراته وتميزه في التعامل مع النصوص الفقهية والتراثية، بما يعكس تكوينه العلمي وتمرسه في قراءة كتب الفقه.