يتقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بخالص التهنئة إلى الشيخ عبد الفتاح عبد الحميد أبو زهرة، ابن عزبة السراية الكبرى بمركز قطور، بمناسبة فوزه بلقب النسخة الثالثة من مسابقة «أول الأوائل»، الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، متوجًا بالمركز الأول في واحدة من أبرز المسابقات القرآنية الدولية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن هذا الفوز المشرف يمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء المحافظة، ويعكس ما تمتلكه مصر من نماذج قرآنية وعلمية متميزة قادرة على تحقيق الريادة في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن أبناء الغربية يواصلون تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، بما يعكس تميز الإنسان المصري واعتزازه بهويته وقيمه الأصيلة.

تحرك تنفيذي عاجل

وتعود رحلة الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة مع القرآن الكريم إلى سنوات طفولته الأولى، حيث بدأ حفظ كتاب الله في كُتّاب قريته وهو في الثالثة من عمره، وأتم حفظ القرآن الكريم كاملًا في السابعة، قبل أن يواصل دراسته المتخصصة في القراءات وعلوم القرآن، ويتخرج في كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وكان الأول على دفعته.

رفع كفاءة الخدمات

ويُعد الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة أحد النماذج العلمية المتميزة في خدمة كتاب الله، حيث يشغل عضوية لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وسبق له الفوز بالمركز الأول في فرع القراءات القرآنية بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، كما حظي بتكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، ليضاف هذا التتويج الدولي الجديد إلى سجل إنجازاته المشرفة.

إعجاز القرآن الكريم

واختتم محافظ الغربية تهنئته بالدعاء إلى الله أن يبارك في علمه وعمله، وأن يوفقه لمواصلة مسيرته في خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتحقيق المزيد من النجاحات التي ترفع اسم مصر ومحافظة الغربية في مختلف المحافل الدولية.