أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها من أحد متابعيها حول "هل يجوز الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحديد اتجاه القبلة وأوقات الصلوات؟".

هل يجوز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحديد اتجاه القبلة؟

وقالت دار الإفتاء، عبر فتوى على صفحتها على فيسبوك، إن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معرفة أوقات الصَّلوات واتجاه القبلة لا يكفي بمفرده في التحري عن مواقيت الصَّلوات واتجاه القبلة المُعتبرين شرعًا، والمطلوبين من المكلَّف.

وأكدت دار الإفتاء أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يعتريها مُخرجاتها من الخطأ وعدم الدِّقة، والاحتياطُ أولى لا سيَّما في باب العبادات التي يتوقَّف عليها شروطُ صحَّة الصَّلاة.

وأشارت إلى عدم خُضوع المخرجات النَّاتجة من هذه النَّماذج لإشرافٍ أو مراجعةٍ من قِبل الجهات المُختصَّة من عُلماء الفلك والجيوديسيا للتحقق من نتائجها.

كيفية معرفة اتجاه القبلة

وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قال إن الاجتهاد في تحديد اتجاه القبلة لا يُقبل إلا إذا تحققت فيه شرطان الأول: أن تكون الأداة المستخدمة معتمدة أو يغلب على الظن دقتها، والثاني أن يُحسن الشخص استخدامها بالشكل الصحيح.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على تساؤل حول الاعتماد على تطبيق القبلة في الهاتف المحمول، وما إذا كان يُعذر الشخص إذا صلى في اتجاه خاطئ بناء على ما أظهره التطبيق.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية: “كوني استخدمت الموبايل لا يعني أنني اجتهدت اجتهادًا صحيحًا، لأن استخدام الأداة لا بد أن يكون استخدامًا دقيقًا وسليمًا، وإلا لا يكون اجتهادًا، بل يكون تقصيرًا”.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن كثيرًا من الناس يفتحون تطبيق القبلة دون مراعاة خطوات المعايرة الصحيحة للبوصلة، مثل تحريك الهاتف بشكل معين أو التأكد من تفعيل الموقع الجغرافي، ما يؤدي إلى خطأ في الاتجاه.