أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم قراءة سورة الفاتحة والقرآن الكريم وإهداء ثواب القراءة للمتوفى، وذلك بعد وفاة شقيقة السائلة، موضحًا أن قراءة القرآن والدعاء وإهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى المتوفى من الأمور الجائزة التي يُرجى أن يصل ثوابها إليه بإذن الله.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن هناك من يرى أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت، مستندًا إلى قوله تعالى: «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»، إلا أنه أكد جواز قراءة القرآن وإهداء ثوابه للمتوفى، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم المسلمين الدعاء للمتوفين، وأن قراءة القرآن من الذكر، وعندما يذكر المسلم الله سبحانه وتعالى ويهدي ثواب قراءته إلى المتوفى، فإنه يرجو من الله أن يبلغه هذا الثواب، مؤكدًا أن ذلك لا ينقص من أجر القارئ شيئًا، لأن فضل الله واسع، وقد يمنح القارئ والمتوفى الأجر معًا.

الدعاء للميت

وأضاف أن الدعاء للمتوفين من المسلمين يمكن أن يشمل عددًا كبيرًا منهم في دعاء واحد، دون أن ينقص ذلك من حق أحد، لافتًا إلى أن قراءة القرآن وإهداء ثوابه للآباء والأمهات والأقارب والأصدقاء وسائر موتى المسلمين تمثل صورة من صور الصلة بين الأحياء والأموات.

وشدد الدكتور علي فخر على أهمية تعليم الأبناء قراءة القرآن للمتوفين، وزيارة قبورهم والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، موضحًا أن غرس هذه المعاني في نفوس الأطفال يجعلهم أكثر حرصًا على الدعاء لوالديهم وأقاربهم بعد وفاتهم، كما أن بر الإنسان بوالديه أمام أبنائه يقدم لهم نموذجًا عمليًا لما ينبغي أن يفعلوه معه في المستقبل.