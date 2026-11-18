نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها حكم اصطحاب الأطفال إلى صلاة الجمعة.. ماذا يفعل المصلي إذا أقيمت الفريضة أثناء أدائه صلاة النافلة؟ وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

حكم اصطحاب الأطفال إلى صلاة الجمعة

في البداية، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم اصطحاب الأطفال إلى صلاة الجمعة، إذا كانوا يتحركون أو يصدرون أصواتًا قد تشغل المصلين عن الصلاة والاستماع إلى الخطبة، موضحًا أن الأمر يتوقف على عمر الطفل ومدى قدرته على الالتزام بآداب المسجد.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الطفل الذي يقل عمره عن 7 سنوات قد يصعب التحكم في حركته أو إلزامه بالجلوس طوال وقت الصلاة، ولذلك يكون الأولى تركه في المنزل إذا كان اصطحابه سيؤدي إلى تشويش المصلين.

وأضاف أنه لا مانع من اصطحاب الطفل الذي بلغ 7 سنوات أو تجاوزها إلى المسجد، مع تعليمه آداب المسجد وتوضيح أنه مكان للصلاة والعبادة والاستماع إلى الخطبة، وأن عليه الجلوس في مكانه وعدم الحركة أو القيام بما يشغل الآخرين، مشيرًا إلى أن الطفل في هذا العمر يكون أكثر قدرة على استيعاب هذه التعليمات والاستجابة لها.

وشدد الدكتور علي فخر على أهمية اعتماد أسلوب المكافأة بدلًا من العقاب في تعويد الأطفال على الالتزام داخل المسجد، موضحًا أن تشجيع الطفل بمكافأة بسيطة يحبها بعد الصلاة، إذا التزم بالهدوء وحسن التصرف، يساعد على تكوين ارتباط إيجابي لديه بالمسجد، ويجعله أكثر إقبالًا على الذهاب إليه، بدلًا من تخويفه بالعقاب أو الضرب.

وأشار إلى أنه يُستحب أن يجلس الأب بجوار ابنه أثناء الصلاة، وألا يتركه وسط مجموعة من الأطفال حتى لا ينشغلوا باللعب، كما لا مانع من الجلوس في الصفوف المتأخرة، والخروج بالطفل إلى خارج المسجد قليلًا إذا حدثت منه حركة أو ضوضاء، ثم العودة به مرة أخرى عند هدوئه، وذلك في إطار تعويده على صلاة الجمعة والمحافظة على راحة المصلين.

ماذا يفعل المصلي إذا أقيمت الفريضة أثناء أدائه صلاة النافلة؟

من جانبه، أوضح الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إكمال صلاة النافلة أو قطعها عند إقامة الصلاة المفروضة، مشيرًا إلى أن الأمر يتوقف على إمكانية الانتهاء من النافلة قبل انتهاء صلاة الجماعة.

وأوضح الشيخ حسن اليداك، خلال حلقة برنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، مع الإعلامية سالي سالم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، وهو ما استند إليه جمهور العلماء في عدم جواز البدء في صلاة نافلة جديدة بعد إقامة الفريضة، حتى لو كان المصلي يعتقد أنه يستطيع أداء ركعتي السنة سريعًا، بل عليه الدخول مع الإمام مباشرة.

وأشار إلى أنه إذا أقيمت الصلاة أثناء أداء المصلي للنافلة، وكان يستطيع إكمالها قبل انتهاء الإمام من صلاة الفريضة، فإنه يتم صلاته ثم يلحق بالجماعة، ما دام وقت الفريضة متسعًا.

وأضاف أنه إذا كان يعلم أن الإمام سينتهي من الصلاة قبل أن يتم النافلة، فعليه قطعها والدخول مع الجماعة، أما إذا كان الإمام يطيل الصلاة بما يسمح له بإكمال النافلة، فلا داعي لقطعها، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ».

حكم إعطاء الأخت المطلَّقة من الزكاة

وفي الختام، أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد متابعيها حول حكم إعطاء الأخت المطلَّقة من الزكاة؟ وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأكدت دار الإفتاء أنه إذا كانت الأخت المطلقة مستحقة للزكاة، بأن كان دخلها لا يكفي حاجاتها الأصلية من المأكل والمشرب والمسكن ونحوها، جاز لأخيها أن يدفع إليها من زكاة ماله، بل يكون دفعها إليها أولى.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن ذلك إذا لم تكن نفقتها واجبةً عليه بحكم القضاء، فإن كانت نفقتها قد ثبتت عليه، جاز له أن يدفع إليها من زكاته بشرط ألا يحتسب ما دفعه من الزكاة من النفقة الواجبة عليه.

هل يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب؟

وكانت دار الإفتاء قالت إنه يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60].

وأشارت إلى أن إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.

حكم إخراج أموال الزكاة بنية «الصدقة» عن المتوفين

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يخرج الزكاة بنية الصدقة.

وأوضح «فخر»، خلال استضافته بأحد القنوات الفضائية ، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوها بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.

وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبها إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.