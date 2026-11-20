أكدت المهندسة المصرية ياسمينا رضا مهدي، الفائزة بجائزة عالمية عن ابتكارها تقنية للتعلّم الذاتي للروبوتات الزراعية، أن معظم الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحتاج في البداية إلى كميات كبيرة جدًا من المعلومات حتى تتمكن من العمل بشكل مستقل، وهو ما يؤدي إلى إهدار الكثير من الوقت.

وأوضحت ياسمينا رضا مهدي - في تصريحات خاصة لـ راديو النيل - أن هذه التحديات كانت نقطة انطلاق فكرة الابتكار، والتي تستهدف تمكين الروبوتات من التعلّم الذاتي، من خلال تطوير قدرتها على ترجمة الصور والمعلومات والاستفادة منها بشكل صحيح، بما يتيح توظيف هذه التقنيات في خدمة المجتمع.

وأضافت أن الروبوت لا يزال حاليًا في مرحلة التطوير، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن يكون قادرًا، عند الوصول إلى صورته النهائية، على العمل في مختلف الحقول الزراعية والتحرك فيها بسهولة، وزراعة المحاصيل وريّها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين والفلاحين في مصر وخارجها.

وأعربت عن أملها في أن تسهم تقنية التعلّم الذاتي للروبوتات الزراعية في إحداث فارق بالمجال الزراعي في مصر، وأن تحقق فائدة لبلدها.