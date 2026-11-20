حقق منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا فوزًا عريضًا على نظيره الصيني بنتيجة 5-0، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين اليوم ضمن منافسات كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في قطر.

إسبانيا تضرب الصين بخماسية نظيفة في افتتاح مشوارها بمونديال الناشئين

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللقاء، لينجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدفين، بعدما افتتح باسكير التسجيل في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف تونكارا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني تفوقه، ليعزز إيميكا النتيجة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 73 و79، قبل أن يختتم تروجيلانو خماسية الماتادور الصغير في الدقيقة 85، مؤكدًا تفوق إسبانيا وحصدها أول ثلاث نقاط في البطولة.

وبهذا الفوز، يتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد منتخب الصين في المركز الأخير دون رصيد من النقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى من منافسات البطولة.