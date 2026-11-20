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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة تدمير 7 أهداف عسكرية و6 ورش مخصصة لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأوضحت القيادة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أنها حيّدت أحد مستودعات الإمداد الرئيسية للميليشيا الحوثية في صنعاء، واستهدفت قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة أسهمت في عمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية.

وأضافت أن الأهداف التي دمرتها خُصصت للاستخدام العسكري ودعم المجهود العسكري للحوثيين، مشيرة إلى أن العملية مستمرة لتدمير أهداف عسكرية وقدرات باليستية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز.

وأكدت القيادة أن العملية ركزت على تدمير وتحييد مصادر التهديد لمنع استهداف المدنيين في اليمن والمملكة، وتشمل تحييد مصادر حيوية تستخدمها الميليشيا الحوثية في دعم مجهودها العسكري.