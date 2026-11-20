تراجع سعر الجنيه الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 20-11-2026 على مستوى محلات الصاغة.

الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب بقيمة 1360 جنيها على مستوى محلات الصاغة مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له 44.2 ألف جنيه.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيهًا للمرة الثالثة على التوالي خلال تعاملات اليوم

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 5525 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6314 جنيها للشراء و 6257 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 5788 جنيها للشراء و 5735 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5525 جنيها للشراء و 5475 جنيها للبيع.

سعر عيار18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4735 جنيها للشراء و 4692 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3683 جنيها للشراء و 3650 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 44.2 ألف جنيه للشراء و 43.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 3539 دولار للشراء و 3538 دولار للبيع.