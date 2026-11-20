أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، استمرار الاعتداءات على المملكة العربية السعودية.



وقالت الأمانة العامة - في بيان للمكتب الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الجمعة، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - "تعرب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن إدانتها المطلقة واستنكارها الشديد لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في أعمالها العدائية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، ومحاولاتها المتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في مدينة الرياض مؤخرا، والتي أسفرت أضرار مادية بأحد الأبراج المدنية".

وأضافت قائلة: "إن الأمانة العامة إذ تدين بكل حزم تلك الاعتداءات المتكررة والنهج العدائي الذي تنتهجه هذه المليشيا الإرهابية في استهداف المنشآت المدنية، وتعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر، وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإنها تؤكد على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الأعمال، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".



وجددت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه تلك الأعمال العدائية، ووقوفها إلى جانبها، ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها لمجابهة تلك التهديدات، وحماية أمنها وصون سيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.