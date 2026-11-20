التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مسؤولي الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» (IATA)، والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية «يوروكنترول» (EUROCONTROL)، لبحث القضايا ذات الأولوية لصناعة النقل الجوي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التشغيل والاستدامة البيئية.

يأتي ذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في أعمال الدورة الثالثة والأربعين الاستثنائية للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والمؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7) بمدينة مونتريال الكندية.

وخلال لقائه السيد توماس رينايرت (Thomas Reynaert)، نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، والسيد رينايرت كومبر (Reynaert Comber)، ممثل الاتحاد لدى مجلس منظمة «الإيكاو»، والسيدة روبي سيد (Ruby Sayyed) مديرة الاستراتيجية العالمية بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

تناولت المباحثات مستجدات الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني بقطاع الطيران بحلول عام 2050، والتحديات المرتبطة بتوافر وقود الطيران المستدام (SAF) وتكلفته، ومتطلبات تطبيق برنامج خفض الانبعاثات وتعويضها في قطاع الطيران الدولي (CORSIA)، وانعكاساته على الدول وشركات الطيران.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق بين «إياتا» و«الإيكاو» بشأن السياسات والتشريعات البيئية الدولية، مع مراعاة تفاوت الإمكانات والقدرات بين الدول، وتحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية ومتطلبات نمو صناعة النقل الجوي وتنافسيتها، بما يدعم التحول المستدام للقطاع.

وفي سياق متصل، التقى وزير الطيران المدني السيد راؤول ميدينا كاباييرو (Raúl Medina Caballero)، المدير العام للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية «يوروكنترول»، حيث تناول اللقاء سبل البناء على الشراكة الممتدة بين مصر والمنظمة لأكثر من 20 عامًا، وتطوير التنسيق التشغيلي وتبادل الخبرات في إدارة الحركة الجوية، وتعزيز قدرة الشبكات الجوية على التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يضمن استمرارية تدفقات الحركة الجوية ويرفع كفاءة التشغيل.

كما استعرض الجانبان الأهمية الاستراتيجية للمجال الجوي المصري ودوره المحوري في حركة الطيران الدولية، باعتباره حلقة ربط رئيسية بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وأهمية مواصلة التعاون وتبادل أفضل الممارسات التشغيلية بما يعزز مرونة شبكات الطيران ويدعم انسيابية الحركة الجوية الدولية.