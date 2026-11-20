استقر سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 20-11-2026 على مستوي البنوك.

سعر العملات الأجنبية

بلغ متوسط سعر العملات الأجنبية ثباتا من دون تغيير بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار 53.74 جنيها للشراء و 53.87 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 59.07 جنيها للشراء و 5923 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

ووصل سعر الجنيه الإسترليني 70.69 جنيها للشراء و 70.88 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 37.55 جنيها للشراء و 37.65 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.9 جنيها للشراء و 7.92 جنيها للبيع.

سعر النرويجي

وسجل سعر الكرون النرويجي 5.54 جنيها للشراء و 5.56 جنيها للبيع.

سعر السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 5.29 جنيها للشراء و 5.31 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 63.75 جنيها للشراء و 63.93 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.6 جنيها للشراء و 33.69 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

بلغ سعر الدولار الإسترالي 36.05 جنيها للشراء و 36.15 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني 8.06 جنيها للشراء و 8.08 جنيها للبيع.