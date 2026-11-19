شهد سعر العملات الأجنبية استقرارا مع تعاملات اليوم الخميس 19-11-2026 على مستوي السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وبلغ متوسط سعر العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري؛ ثابتاً دون تغيير بالتزامن مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 53.74 جنيها للشراء و 53.87 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 59.07 جنيها للشراء و 59.23 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 70.69 جنيها للشراء و 70.88 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 37.55 جنيها للشراء و 37.65 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.54 جنيها للشراء و 5.56 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وسجل سعر الكرون السويدي 5.29 جنيها للشراء و 5.31 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.9 جنيها للشراء و 7.92 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 63.75 جنيها للشراء و63.93 جنيها للبيع.

سعر الـ 100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.6 جنيها للشراء و 33.69 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني 8.06 جنيها للشراء و 8.08 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 36.05 جنيها للشراء و 36.15 جنيها للبيع.