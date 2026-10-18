البنك المركزي: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية للقطاعات غير البترولية 11.6 مليار دولار في العام المالي الماضي

حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات الاقتصادية غير البترولية عن صافي تدفق للداخل 17.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 11.6 مليار دولار بزيادة تبلغ 1.2 مليار دولار على أساس سنوي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول حجم الاستثمارات جراء تأسيس شركات جديدة أو توسعات في شركات حالية بقيمة تدفقات داخلية بقيمة 8.8 مليار دولار .

لماذا ارتفعت الاستثمارات

أرجع التقرير ذلك إلي ارتفاع تدفقات تلك الاستثمارات خلال الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر من العام 2025 من بينها صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار مقارنة بـ 5.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي قبل الماضي.

وصعدت أرباح الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر من العام الماضي صافي استثمارات بقيمة 6.2 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة بزيادة ملياري دولار على أساس سنوي.

وزادت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بقيمة 2.8 دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي قبل الماضي بزيادة 800 مليون دولار.

وتم تحقيق حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل قدره 433.2 مليون دولار مقابل ما يقارب من 400 ملیون دولار في الفترة أكتوبر حتي ديسمبر 2024.