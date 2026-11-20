أشاد راضي الجعايدي، نجم الكرة التونسية، بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مستعيدًا ذكرياته أمامه خلال فترة لعبهما، ومؤكدًا أنه كان من المهاجمين الذين يمتلكون قدرات خاصة داخل الملعب، سواء على مستوى التمركز أو القتال من أجل الفريق.

منتخب مصر

وقال راضي الجعايدي، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد مصر» عبر قناة مودرن: «لعبت ضد حسام حسن، كانت مباراة وسط المباراة، وهو من المهاجمين اللي عندهم الخبث الكروي ويعرف كيف يتمركز ويحارب من أجل الفريق ويلعب بعقلية انتصارية».

وأضاف نجم الكرة التونسية أن حسام حسن حقق نجاحات مع المنتخب المصري، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات بدأت من بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب، واستمرت خلال كأس العالم 2026.

واختتم الجعايدي حديثه بالإشارة إلى أنه يتذكر المباريات والتأهل إلى الدور الثاني، في إشادة بما حققه المنتخب المصري خلال تلك المشاركات.