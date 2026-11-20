كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تصريحات وليد صلاح الدين، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، بشأن فترة عمله داخل القلعة الحمراء، وما تعرض له من انتقادات وهجوم خلال توليه المسؤولية.

تصريحات وليد صلاح الدين

وقال وليد صلاح الدين، في التصريحات التي نشرها محمد طارق أضا: «تعرضت للظلم وسيل من الهجوم في تقييم عملي كمدير للكرة في الأهلي، ولم أكن أستطيع الرد».

وتأتي تصريحات مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي في ظل الاهتمام بما شهدته تجربته داخل القلعة الحمراء، خاصة فيما يتعلق بالانتقادات التي تعرض لها خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدا أنه لم يكن قادرا على الرد على ما وُجه إليه من هجوم.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين، دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني، ليحصد العلامة الكاملة حتى الآن.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بيراميدز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة، وإشعال المنافسة على قمة جدول الترتيب، بينما يأمل الفريق السماوي مواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على الصدارة.