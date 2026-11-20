تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ البرامج التدريبية بمركز التوحد والإعاقات الذهنية، في إطار جهود دعم ورعاية ذوي الهمم، وتنمية قدراتهم البدنية والاجتماعية، وتعزيز مشاركتهم.

تدريبات متخصصة للصغار من ذوي اضطراب التوحد والإعاقات

وأوضحت محافظة الوادي الجديد أن البرامج التدريبية تُنفذ يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، بمركز التوحد والإعاقات الذهنية التابع للإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وذلك تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتستهدف البرامج تقديم تدريبات متخصصة للأطفال من ذوي اضطراب التوحد والإعاقات الذهنية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم المختلفة، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة تساعدهم على التفاعل والاندماج والمشاركة الإيجابية.

وأكدت المديرية استمرار تنفيذ البرامج النوعية التي تستهدف اكتشاف قدرات ذوي الهمم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لتنمية مواهبهم ومهاراتهم، بما يدعم جهود الدمج المجتمعي وتحسين جودة حيا.