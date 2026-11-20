كشفت وكالة «بلومبرج»، أن إسرائيل أجرت تحديثات على منظومة الدفاع الجوي «مقلاع داود»؛ بهدف توسيع نطاق اعتراض الصواريخ وتعزيز قدرتها على التصدي للتهديدات الباليستية، في أعقاب الدروس التي كشفت عنها الحرب مع إيران.

ووفقًا للتقرير، تستهدف التحديثات تعزيز قدرات الطبقة الوسطى من شبكة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة المستويات، بما يسمح للمنظومة بالتعامل مع نطاق أوسع من التهديدات الصاروخية، والحفاظ على كفاءتها خلال الهجمات الممتدة لأسابيع.

ونقلت «بلومبرج» عن مسؤول بقسم التحقيقات في الدفاع الجوي بسلاح الجو الإسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن التعديلات الجديدة مكّنت إسرائيل من مواجهة نطاق أوسع من تهديدات الصواريخ الباليستية، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام هجمات متواصلة.

وتعمل منظومة «مقلاع داود» ضمن شبكة الدفاع الجوي الإسرائيلية بين منظومتي «القبة الحديدية» و«السهم»، وتختص باعتراض التهديدات الصاروخية الثقيلة، إلى جانب بعض التهديدات الجوية.

ضغوط على مخزون الصواريخ الاعتراضية

وأشار التقرير إلى أن تحديث المنظومة يأتي في ظل مخاوف إسرائيلية متزايدة بشأن توافر الصواريخ الاعتراضية، وارتفاع تكلفتها، فضلًا عن صعوبة إنتاجها بأعداد كبيرة تكفي للتعامل مع الهجمات المكثفة والممتدة.

وفي هذا السياق، نقلت «بلومبرج» عن عوزي روبين، المحلل بمعهد القدس للاستراتيجية والأمن، والذي أشرف على تطوير أول منظومة دفاع صاروخي وطنية إسرائيلية، أن المفهوم السابق للدفاع الصاروخي كان يقوم على التعامل مع أعداد محدودة من التهديدات، بينما باتت إسرائيل تواجه احتمالات إطلاق مئات أو آلاف الصواريخ، وهو ما يفرض البحث عن صواريخ اعتراضية أقل تكلفة.

وتأتي هذه التطورات ضمن مساعي إسرائيل لتعزيز منظومتها الدفاعية متعددة الطبقات، بعد الضغوط التي تعرضت لها مخزونات الصواريخ الاعتراضية خلال المواجهة مع إيران.