نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في مصر.. وعيار 21 الآن

رصد برنامج «صباح البلد»، خلال فقرة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، أحدث أسعار الذهب في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5730 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 4911 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 6548 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45840 جنيهًا.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بمجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، التي تتحكم في حركة المعدن الأصفر صعودًا وهبوطًا، ما يجعل أسعاره محل متابعة مستمرة من المواطنين، خاصة الراغبين في الشراء والادخار أو المقبلين على

الدولار بكام.. أسعار العملات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026

رصد برنامج «صباح البلد»، خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 53.76 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 58.90 جنيه للشراء و59.30 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعروضة خلال البرنامج.

وتحظى أسعار العملات باهتمام كبير من المواطنين والمستثمرين، في ظل تأثير تحركات سوق الصرف على أسعار السلع والخدمات وتكلفة الاستيراد، إلى جانب ارتباطها بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من شبورة كثيفة.. وتعلن درجات الحرارة في المحافظات

رصد برنامج «صباح البلد»، خلال فقرة حالة الطقس اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وتؤثر في مستوى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح.

وتشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على معظم المناطق، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد.

مبادرة الرئيس السيسي لتقنين أوضاع الدهابة.. ردود فعل إيجابية بين مشايخ وممثلي قبائل أسوان



أثارت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب «الدهابة» ردود فعل إيجابية بين مشايخ وممثلي القبائل في أسوان، الذين رحبوا بالمبادرة، مؤكدين أنها تفتح المجال أمام تنظيم عمليات التنقيب، والحفاظ على حقوق الأهالي، وتحقيق الاستفادة من الثروات الطبيعية في إطار مؤسسي وقانوني.

وخلال لقاءات مع قناة «إكسترا نيوز»، أعرب عدد من مشايخ وممثلي القبائل عن ترحيبهم بالمبادرة، مشيرين إلى أنها تمثل خطوة لمعالجة المشكلات المرتبطة بعمليات التنقيب غير المنظم، وتوفير فرص أفضل أمام الشباب، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في محافظات الجنوب.

خبير: إيران ترفض التنازل عن شروطها النووية وتتمسك باليورانيوم

أكد الكاتب والباحث في الشؤون الإقليمية سامح لاشين أن إيران تتمسك بمواقفها وشروطها المتعلقة ببرنامجها النووي، وترفض تقديم تنازلات أمام الضغوط الأمريكية، مشيرًا إلى أن الخلافات بين طهران وواشنطن لا تتعلق فقط بملف المفتشين الدوليين، وإنما تمتد إلى مصير مخزون اليورانيوم المخصب ورفض نقله إلى أطراف أو دول أخرى.

وأوضح سامح لاشين، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» على شاشة «إكسترا لايف»، أن طهران ترفض كذلك العروض الروسية المتعلقة بتسليم اليورانيوم المخصب إلى جهات أو دول ثالثة، في إطار تمسكها بالاحتفاظ بأوراق القوة المرتبطة ببرنامجها النووي.

الجيش العراقي يعلن القضاء على الإرهاب.. وبدء ترتيبات أمنية جديدة في جرف النصر

أعلن الجيش العراقي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على الإرهاب، مؤكدًا فتح المقر المسيطر في منطقة جرف النصر، تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، في إطار خطة لإعادة تنظيم وانتشار القوات الأمنية بالمنطقة.

وأوضح الجيش العراقي أنه سيبدأ تنفيذ ترتيبات أمنية وتنظيم الوحدات العسكرية وفق جدول زمني محدد في جرف النصر، مشيرًا إلى استكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة للمقر المسيطر، بقيادة قوات الشرطة الاتحادية.