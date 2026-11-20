أثارت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب «الدهابة» ردود فعل إيجابية بين مشايخ وممثلي القبائل في أسوان، الذين رحبوا بالمبادرة، مؤكدين أنها تفتح المجال أمام تنظيم عمليات التنقيب، والحفاظ على حقوق الأهالي، وتحقيق الاستفادة من الثروات الطبيعية في إطار مؤسسي وقانوني.

وخلال لقاءات مع قناة «إكسترا نيوز»، أعرب عدد من مشايخ وممثلي القبائل عن ترحيبهم بالمبادرة، مشيرين إلى أنها تمثل خطوة لمعالجة المشكلات المرتبطة بعمليات التنقيب غير المنظم، وتوفير فرص أفضل أمام الشباب، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في محافظات الجنوب.

تقنين أوضاع الدهابة يفتح آفاق التنمية في أسوان

وأكد ممثلو القبائل أن تقنين أوضاع الدهابة من شأنه فتح أبواب جديدة للتنمية المستدامة أمام أبناء أسوان، من خلال تنظيم عمليات البحث عن الذهب، وإتاحة الفرصة للاستفادة من هذه الثروة بما يحقق مصالح الدولة والأهالي.

وأشاروا إلى أهمية الدور المنتظر لجهاز مستقبل مصر في تنظيم عمليات التنقيب، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ومصالحهم، ويضع آليات واضحة للعمل في هذا النشاط.

إنهاء معاناة الشباب من المطاردات والملاحقات

وأوضح المشاركون في اللقاءات أن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب يمثل انفراجة للشباب العاملين في هذا المجال، إذ يسهم في إنهاء حالة المعاناة المرتبطة بالمطاردات والملاحقات الناتجة عن ممارسة النشاط بصورة غير منظمة.

وشددوا على أهمية خروج عمليات التنقيب من الإطار غير الرسمي إلى منظومة قانونية ومؤسسية، مؤكدين أن خروج الذهب بعيدًا عن المؤسسات الرسمية يمثل، بحسب وصفهم، خيانة للوطن، لما يترتب عليه من عدم الاستفادة الكاملة من الثروات الوطنية.

تقنين التنقيب يعالج مشكلات الذهب والأمن في أسوان

ولفت ممثلو القبائل إلى أن تقنين أوضاع الدهابة لا يقتصر على تنظيم النشاط الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى معالجة عدد من المشكلات المرتبطة بملف الذهب والأوضاع الأمنية في أسوان، من خلال وضع ضوابط واضحة لعمليات التنقيب وتحديد المسؤوليات والحقوق.

استصلاح مليون فدان يدعم الاستثمار الزراعي

وفي سياق متصل، أشار المشاركون إلى أهمية مشروعات استصلاح مليون فدان في أسوان، مؤكدين أنها تعزز فرص الاستثمار الزراعي وزيادة الإنتاج، وتفتح مجالات جديدة للعمل أمام أبناء المحافظة.

وأكدوا أن أبناء الجنوب يمتلكون إمكانات كبيرة يمكن توظيفها لدعم خطط التنمية الشاملة في مصر، سواء من خلال الاستفادة من الثروات التعدينية أو التوسع في الأنشطة الزراعية والإنتاجية.