نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي والدبيبة يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين مصر وليبيا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم حول التعاون في مجال التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتطوير البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي.

خسئتم جميعا أيها الخونة.. مصطفى بكري يوجه رسالة حاسمة للمشككين في الوطن

شنّ الإعلامي مصطفى بكري هجومًا حادًا على أصحاب الأجندات المشبوهة ومروجي حملات التشكيك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا “خسئتم جميعا أيها الخونة"، فمصر تمتلك من الوعي والقوة ما يمكنها من مواجهة أي محاولات تستهدف النيل من استقرارها أو الإساءة إلى مؤسساتها الوطنية.

أحد مشايخ قبيلة العبابدة: جهاز مستقبل مصر يمتلك الإمكانات لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب

قال الحاج حامد العبادي، أحد مشايخ قبيلة العبابدة بأسوان وصاحب مجموعة شركات في مجال التعدين، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة الدهابة جاءت متوافقة مع تطلعات أبناء أسوان والبحر الأحمر، مؤكداً أنهم كانوا يتوقعون هذه الخطوة من القيادة السياسية، في ظل إدراك الرئيس لطبيعة أبناء المنطقة ومتطلباتهم واحتياجات المواطنين.

مدينة الفنون والثقافة.. صرح عملاق يضم بيت العود وقاعات لتدريب الأوركسترا وصالون ثقافي

أكد محمد السعيد مدير إدارة العلاقات العامة بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، أن مدينة الفنون والثقافة هي منصة فنية رائدة بالشرق الأوسط، تعكس قوة مصر الناعمة وحضارتها للعالم.

رئيس هيئة التأمين الصحي: نخدم أكثر من 50 مليون منتفع.. واستقبلنا 40 مليون زيارة بالعيادات خلال العام الماضي

أكد الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة تُعد من أقدم المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تأسست عام 1964، وتواصل تقديم خدماتها منذ ذلك التاريخ حتى الآن، لتغطي خدماتها نحو 50 مليون منتفع أو أكثر.

مذيعة إكسترا نيوز تشمت في بن جفير بعد إهانته في الكنسيت: أصبح مسخة

شنت الإعلامية دعاء جاد الحق، هجوما لاذعا على بن جفير، قائلة: "بن جفير نطق باللغة العربية من شدة إهانته بالكنيست وأصبح مسخة الكنسيت ".

غزة بين قسوة الحرب وأوجاع النزوح.. قوافل الإغاثة المصرية تواصل الدعم في مواجهة الكارثة الإنسانية

في مشهد إنساني تتجدد فيه فصول المعاناة يومًا بعد يوم، يواصل قطاع غزة مواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية وما خلفته من دمار واسع ونزوح متكرر وتدهور حاد في الأوضاع المعيشية، لتتضاعف مأساة آلاف الأسر الفلسطينية، خاصة مع حلول فصل الشتاء وما يصاحبه من أمطار ومنخفضات جوية تزيد من معاناة النازحين داخل الخيام ومراكز الإيواء.

ترامب: الأمور سارت على ما يرام وتم بناء علاقات رائعة مع الرئيسين بوتين وشي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأمور سارت على ما يرام وتم بناء علاقات رائعة مع الرئيسين بوتين وشي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

مرشحة على منصب الأمين العام للأمم المتحدة: الأمين العام يجب أن يكون محايدًا وقادرًا على قيادة جهود الوساطة

قالت السفيرة ماريا فرناندا إسبينوسا، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام لا ينبغي أن ينظر إلى منصبه باعتباره وظيفة إدارية فحسب، بل يجب أن يمتلك رؤية واضحة وأن يؤدي دورًا محايدًا، مؤكدة أن الحياد شرط ضروري لقيادة المنظمة الدولية والتعامل مع الدول بصورة تخدم أهداف الأمم المتحدة.

البيت الأبيض: قادة أمريكا وروسيا والصين ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الإستراتيجي والأمن الدولي

أكد البيت الأبيض، أن قادة أمريكا وروسيا والصين تبادلوا وجهات النظر بشكل معمق حول الوضع الدولي الراهن، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .