قال عبد الرحيم أبو خروف، أحد قيادات قبيلة المناقرة بإدفو في محافظة أسوان، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة» لاقت ترحيبًا وقبولًا من مختلف العائلات والقبائل والمواطنين بالمحافظة، معربًا عن تقديره لهذه المبادرة التي تستهدف تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب وتوفير الحماية للعاملين فيه.

وأضاف عبر قناة إكسترا نيوز، أن العاملين في مجال التنقيب كانوا يواجهون مخاطر أمنية أثناء وجودهم في مناطق البحث عن الذهب، في ظل ممارسات بعض الخارجين عن القانون واستخدامهم الأسلحة بصورة عشوائية، مؤكدًا أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة آمنة ومنظمة للعمل.