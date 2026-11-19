شنت الإعلامية دعاء جاد الحق، هجوما لاذعا على بن جفير، قائلة:" بن جفير نطق باللغة العربية من شدة إهانته بالكنيست وأصبح مسخة الكنسيت ".

وقالت دعاء جاد الحق في برنامجها “ إسرائيل من الداخل” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، :" لا تتوقف الإهانات التي يتلقاها بن جفير من النواب العرب في الكنسيت وباتت عرض مستمر وبن جفير نطق بالعربية من شدة ال‘هانات الموجهة له".

وتابعت دعاء جاد الحق:" بن جفير معتاد على الإهانات وهذا طبيعي لأي محتل مجرم ويبدو الأمر اصعب هذه المرة مع سقوط نتنياهو و حلفاؤه".

وأكمل :" الإهانات لم تتوقف عند بن جفير وتطال نتنياهو وأصبح لعبة يتلقفها نواب الكنيست يمينا ويسارا بعدما أصبح محاصرا بالازمات".

وأكملت :" في مثل هذه المواقف تفرض علينا أخلاقنا القول اللهم لا شماتة لكننا شامتون ونتمنى المزيد ".

