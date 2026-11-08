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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بن جفير يهاجم حكومة الوحدة: ستقود إسرائيل إلى الشلل السياسي والفوضى

بن جفير
بن جفير
محمود عبد القادر


شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس حزب «عوتسما يهوديت»، إيتمار بن جفير، هجوماً على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة وحدة وطنية، محذراً من أنها ستؤدي إلى شلل سياسي وفوضى داخل إسرائيل، مطالباً في الوقت نفسه بإعادة إجراء الانتخابات، بزعم تعرض نتائجها للتزوير.

وقال بن جفير، خلال مقابلة مع إذاعة «كان ريشيت ب»، إن الانتخابات شهدت مخالفات خطيرة، مضيفاً: «لقد سُرقت الانتخابات هنا، وارتُكبت أمور لا يجوز فعلها»، معتبراً أن كثيرين من الإسرائيليين يشاركونه هذا الرأي.

وجاءت تصريحاته في ظل الشكوك المتعلقة بتحريض الناخبين العرب على التصويت، والتحقيق الجاري في هذا الشأن، دون أن يقدم الوزير أدلة تثبت تزوير نتائج الانتخابات السابقة.

كما انتقد بن جفير موقف رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، بشأن إمكانية تغيير نتائج الاقتراع، قائلاً: «أكنّ احتراماً كبيراً للقاضي نوعام سولبرغ، وأعتقد أنه كان مخطئاً»، مطالباً بإعادة الانتخابات بسبب ما وصفه بالتحيز.

وفيما يتعلق بمقترح حكومة الوحدة، اعتبر بن جفير أن جمع أحزاب ذات مواقف متعارضة سيعطل عمل الحكومة ويمنع اتخاذ القرارات، قائلاً: «هذه ستُسكت هؤلاء، وهذه ستُسكت أولئك، وسيعمّ الفوضى بلادنا»، متسائلاً عما إذا كان أحد يتوقع منه الحماس للانضمام إلى حكومة كهذه.

ورغم خلافه مع نتنياهو بشأن تشكيل الحكومة، أكد بن جفير احترامه لرئيس الوزراء وتقديره له، قائلاً إن الاختلاف بين الشركاء أمر طبيعي.

كما هاجم نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان بسبب مواقفهما من قانون التجنيد الإجباري وإمكانية التعاون مع الأحزاب الحريدية، متهماً إياهما بتغيير مواقفهما خلال يوم واحد، واصفاً ذلك بأنه «صفعة في وجه جنود الجيش الإسرائيلي».

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير بن جفير بنيامين نتنياهو حكومة وحدة وطنية فوضى داخل إسرائيل

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