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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس رحيل حسام حسن.. بيان يشعل غضب أبوريدة والقرار كان جاهزًا

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورتس» عن كواليس رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أن حالة من الاستياء سيطرت على مسؤولي اتحاد الكرة عقب المنشورات التي كتبها إبراهيم حسن، مدير المنتخب، عبر صفحته الشخصية، والتي طالب خلالها الإعلاميين والمحللين بدعم الجهاز الفني، منتقدًا الهجوم على شقيقه حسام حسن.

منتخب مصر 

وأوضح أن المنشورات بدت وكأنها محاولة لإنقاذ الموقف في اللحظات الأخيرة، قبل أن يصدر اتحاد الكرة بيانًا أثار مزيدًا من التساؤلات، بدلًا من أن يحسم الجدل حول مستقبل الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد غضب من البيان، واعتبر أنه لم يقدم أي معلومات واضحة بشأن استمرار حسام حسن أو رحيله، بل أعطى انطباعًا مضللًا للبعض بأن المدرب مستمر في منصبه.

وأضاف أن قرار إقالة حسام حسن كان محسومًا داخل اتحاد الكرة منذ أيام، وأن الأغلبية كانت تميل إلى رحيله، مع وجود خلاف حول توقيت الإعلان، سواء قبل مباراة مالاوي أو بعدها، مؤكدًا أن القرار أُرسل بالفعل إلى الجهات المعنية، قبل وصول الموافقة لاتحاد الكرة لتنفيذه، لتنتهي بذلك رحلة حسام حسن مع المنتخب.

حسام حسن الاهلي منتخب مصر الزمالك

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