منع تجدّد التصعيد العسكري .. وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي الأوضاع الإقليمية

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً يوم 7 نوفمبر 2026 من هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، حيث تم تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة في المرحلة الحالية والتي تشهد توتراً إقليمياً متصاعداً.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين مصر وتركيا، في إطار مجموعة الرباعي الإقليمي وبالتعاون مع قطر، لتكثيف الجهود والتحرك بصورة مشتركة مع الجانبين الأمريكي والإيراني، بما يسهم في احتواء التوتر الراهن والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهة.

وأكد الجانبان على أولوية تغليب الحوار والدبلوماسية والتوصل إلى تفاهمات سياسية تحول دون تجدد التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.