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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر تتمسك بالحل السياسي عبر حوار شامل بملكية وقيادة ليبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
القسم الخارجي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بهانا تيتيه الممثلة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم السبت ٧ نوفمبر، وذلك بمقر السفارة المصرية في طرابلس. 

صرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه تم خلال اللقاء بحث مجمل الجهود الأممية الرامية لتحريك العملية السياسية في ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على دعم مصر لكافة الجهود التي تستهدف حلحلة العملية السياسية في ليبيا.

وشدد على موقف مصر إزاء التمسك بالحل السياسي عبر حوار شامل بملكية وقيادة ليبية، وفي إطار من التوافق الوطني الواسع، وفقاً لمرجعيات الحل وعلى رأسها اتفاق الصخيرات بدون إملاءات وصولاً إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا، وتصون مؤسسات الدولة الليبية وتكفل توحيدها.

ومن جانبها، أشادت المبعوثة الأممية بمستوى التعاون الوثيق بين مصر والبعثة الاممية، مؤكدة علي تطلع الأمم المتحدة لمواصلة التنسيق مع مصر لضمان نجاح المسار السياسي وتثبيت دعائم السلم والأمن في جميع انحاء ليبيا.

وزير الخارجية مصر تتمسك بالحل السياسي ملكية وقيادة ليبية الدكتور بدر عبد العاطي هانا تيتيه

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