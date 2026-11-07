وزيرا الخارجية: يجب فتح المجال أمام الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات التنموية في غينيا بيساو

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم السبت، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي والجاليات في غينيا بيساو “فاطوماتا جو”، تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، المنعقدة بالعاصمة الليبية طرابلس، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن الوزير عبد العاطي أكد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبناء القدرات.

وشدد على أهمية فتح المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية في غينيا بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري.

وأشار إلى استعداد مصر لتقديم الدعم الفني وبرامج التدريب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالإضافة إلى التدريب الدبلوماسي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تبادل الجانبان الآراء حول سبل إرساء السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية وخاصة منطقة الساحل والصحراء، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين ودعم جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلاً عن تفعيل مؤسسات تجمع دول الساحل والصحراء وتعزيز دوره في دعم الأمن والاستقرار والتنمية بالقارة