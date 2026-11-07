واشنطن: اعتقال فنزويلي قرب البيت الأبيض بتهم حيازة أسلحة وتهديد ترامب بالقتل

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطن فنزويلي يدجعى “روني جوانيبا-كرينوس”؛ بعد العثور عليه داخل سيارة مسروقة بالقرب من البيت الأبيض، وبحوزته عدة أسلحة نارية وعشرات الطلقات من الذخيرة.

فيما اتهمته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بتهديد الرئيس دونالد ترامب بالقتل.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن أحد أفراد جهاز الخدمة السرية رصد السيارة متوقفة في شارع كونستيتيوشن بالقرب من مجمع البيت الأبيض، قبيل منتصف ليل الخميس، وعثر المحققون بداخلها على مسدسات آلية وبندقية.

وأضافت أن السيارة مسجل بشأنها بلاغ سرقة، فيما وُجهت إلى المشتبه به، روني جوانيبا-كرينوس، اتهامات تشمل الاستخدام غير المصرح به لمركبة، وحيازة ممتلكات مسروقة، وحمل مسدس وبندقية دون ترخيص، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بالأسلحة النارية.

وأفادت وزارة الأمن الداخلي بأن المشتبه به يقيم في الولايات المتحدة بصورة غير نظامية، ودخل البلاد عبر ولاية تكساس عام 2024.