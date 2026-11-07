«سنتكوم»: استهداف سفينة في خليج عُمان بعد تجاهلها تحذيرات خرق الحصار على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، استهداف سفينة تجارية باستخدام «ذخائر دقيقة»؛ بعد تجاهلها التحذيرات الأمريكية المتعلقة بخرق الحصار المفروض على إيران، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

إيقاف سفينة تجارية في خليج عُمان

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه جرى إيقاف سفينة تجارية في خليج عُمان اليوم، عقب رصد محاولتها مغادرة المياه الإقليمية، بعد زيارتها أحد الموانئ الإيرانية.

وأضافت القيادة المركزية، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السفينة المستهدفة تجاهلت التحذيرات الموجهة إليها بشأن انتهاك إجراءات الحصار، الأمر الذي دفع القوات الأمريكية إلى استهدافها باستخدام ذخائر دقيقة.