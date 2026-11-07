خالد عكاشة: احتمالات تجدد الحرب الأمريكية الايرانية تصل إلى 35%

قال العميد خالد عكاشة، خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن نتائج الانتخابات الأمريكية مثلت مفاجأة كبيرة، بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، معتبرًا أن ما حدث يعكس انقلابًا حقيقيًا في الرأي العام الأمريكي ورفضًا لسياسات دونالد ترامب، وهو ما أدى إلى التصويت العقابي.

وأوضح خالد عكاشة، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الهزائم التي تكبدها الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت تشير إلى دخوله نفقًا مظلمًا، لكن المفاجأة تمثلت في ظهور تيار جديد داخل الحزب، مشيرًا إلى أن الجيل الجديد خاض مواجهة مع المال السياسي الإسرائيلي والإنفاق الضخم، ورفض الانحياز لإسرائيل.

وأضاف خالد عكاشة أن المشهد الحالي يشير إلى انحسار نفوذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، لكنه شدد على ضرورة الانتظار لمعرفة مدى استمرار هذا الانحسار، ومن يمكنه ملء الفراغ أو استغلال التحول في الرأي العام الأمريكي، أشار إلى أن نتائج الانتخابات الأمريكية ستدفع ترامب إلى مراجعة موقفه قبل استئناف الحرب على إيران، موضحًا أن الأوضاع الحالية أقرب إلى التسوية منها إلى العمل العسكري.

ولفت خالد عكاشة إلى أن ضرب جزيرة قشم الإيرانية يهدف إلى توجيه رسالة بشأن قدرة الولايات المتحدة على استئناف العمل العسكري، مقدرًا احتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران بنسبة تصل إلى 35%، مستبعدًا توجيه ضربة نووية لإيران، معتبرًا أن احتمالات اتخاذ هذا القرار لا تتجاوز 1%، بأنه قرار متهور، لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستتخذه في ظل القيود الداخلية الحالية.