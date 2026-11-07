ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة عن تعاونها مع أحمد مكي: فيلمنا بعيد عن الكوميديا ويحمل مفاجآت

كشفت ريهام عبد الغفور عن استعدادها للمشاركة في فيلم يجمعها بالفنان أحمد مكي، من إخراج محمد شاكر خضير، موضحة أنه ليس عملًا كوميديًا، بل يتضمن مشاعر وأحداثًا تحمل التشويق والإثارة.

وأكدت ريهام عبد الغفور، خلال مقابلة في بودكاست “منا وفينا” مع الإعلامية هبة حيدري عبر قناة ومنصة “المشهد”، حماسها للتجربة، خاصة أنها تحب أحمد مكي وتقدر المخرج محمد شاكر خضير، الذي سبق أن تعاونت معه في مسلسل «لا تطفئ الشمس».



وأشارت ريهام عبد الغفور إلى أنها لم تعد تبحث عن شخصية بعينها، بعدما قدمت خلال السنوات العشر الأخيرة أدوارًا متنوعة، لكنها ترغب في خوض تجربة تتناول الأمراض العقلية والنفسية، لأنها ترى أنها عالم غني دراميًا.

في المقابل، اعترفت ريهام عبد الغفور بعدم رضاها عن بعض تجاربها السينمائية السابقة، ومنها فيلم «بالعربي سندريلا»، مؤكدة أنها تشعر بأنها لم تقدم أفضل ما لديها في بعض الأعمال.

واختتمت ريهام عبد الغفور حديثها بالتأكيد على أنها تعلمت ألا تشارك في عمل لا تحبه أو لا تقتنع به، وأنها لا تقدم أبدًا عملًا لا تشعر تجاهه بالحب والاقتناع.



