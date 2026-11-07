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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال تنفيذ حملة إزالة مخالفات البناء بمدينة طلخا

حملات ازالة
حملات ازالة
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تنفيذ حملة إزالة مخالفات البناء بمدينة طلخا، بالتنسيق مع اللواء خالد محمدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات، وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات بناء، وعدم السماح باستمرار أي تعديات أو محاولات لمخالفة القانون، مشددًا على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفة يتم رصدها، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار المخالفات.

وشدد اللواء طارق مرزوق على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية، وتكثيف جهود الرصد والمتابعة والتعامل الفوري مع أي مخالفات، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون، وأن الحفاظ على الانضباط العمراني والتصدي للبناء المخالف يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي.

وشملت الأعمال، إزالة الدور السادس العلوي، بأحد العقارات بمنطقة البر والوفا، وتمت أعمال الإزالة الكاملة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

شهدت أعمال تنفيذ الإزالة، حضور كل من، اللواء محمد عنان حكمدار مديرية الأمن، واللواء محمود النمر مساعد مدير الأمن، والعميد محمد منير مأمور مركز شرطة طلخا، والرائد حمدي طبلة رئيس مباحث طلخا ة أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة طلخا، ونواب رئيس المدينة.

المنصوره الدقهلية طلخا محافظة

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