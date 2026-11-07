أحمد موسى عن الدهابة: اللي يعدي الحدود رجله تكسر وتأمين البلاد مسئولية القوات المسلحة

علق الإعلامي أحمد موسى، على المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة لعرض نتائج الحملة المبكرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ده واحد من أهم المؤتمرات اللي اتعملت في السنوات الماضية ".

وأكمل موسى :" أي حد يدخل أراضينا يسلم نفسه أو هيلاقي نفسه في أزمة كبيرة وتأمين البلد وحمايتها مسئولية القوات المسلحة واللي يعدي الحدود رجله تكسر".

وتابع :" تم عرض صور في المؤتمر لأعداد بالآلاف تنقب عن الذهب بشكل غير مشروع ومعهم أسلحة مضادة للطائرات وأر بي جي ".