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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لا شركاء له.. الشرطة البولندية: منفذ هجوم كراكوف تصرف بمفرده

الشرطة البولندية
الشرطة البولندية
القسم الخارجي

أعلنت الشرطة البولندية أن المشتبه به في تنفيذ حادث إطلاق النار بمدينة كراكوف “تصرف بمفرده”، مؤكدة عدم وجود مؤشرات حتى الآن على تورط أشخاص آخرين في التخطيط للهجوم أو تنفيذه، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف الدوافع والظروف المحيطة بالواقعة.

ويأتي هذا الإعلان؛ في إطار توضيحات السلطات بشأن الحادث الذي أثار حالة من القلق في المدينة، بعدما أطلق مسلح النار في منطقة وسط كراكوف، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، واستدعى تدخلًا أمنيًا انتهى بالقبض على المشتبه به.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أن المتهم مواطن بولندي، مشيرة إلى أنه أُصيب خلال المواجهة مع عناصر الأمن، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تكشف السلطات بصورة نهائية عن الدافع وراء إطلاق النار، أو ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بخلافات شخصية أو دوافع أخرى.

وتعمل فرق التحقيق على جمع الأدلة وفحص الأسلحة والمضبوطات، إلى جانب الاستماع إلى إفادات الشهود ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، بهدف إعادة بناء تسلسل الأحداث وتحديد ملابسات الهجوم بدقة.

الشرطة البولندية حادث إطلاق النار كراكوف سقوط قتلى ومصابين

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