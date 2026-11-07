ايكار V27 بمحرك كهربائي وتقنية REEV.. صور

تنتمي سيارة ايكار V27 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد على منظومة دفع كهربائية ممتدة المدى REEV، التي تجمع بين المحركات الكهربائية ومولد يعمل بالوقود لتوفير الطاقة اللازمة لزيادة مسافة القيادة.

وتتوفر السيارة عالميًا بعدة فئات، من بينها Royal التي تأتي بمستوى مرتفع من التجهيزات الداخلية والتقنيات، مع نظام دفع كلي للعجلات ومحركين كهربائيين، إلى جانب باقة كبيرة من التقنيات المساعدة.

ايكار V27 Royal

منظومة REEV بمحركين كهربائيين وقوة 449 حصانًا

تعتمد ايكار V27 Royal على منظومة دفع كهربائية تضم محركين، وتصل القوة الإجمالية الناتجة عنها إلى 449 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 505 نيوتن متر، فيما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي.

وتستعين السيارة بمحرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر، لا يعمل باعتباره مصدر الدفع التقليدي للعجلات، وإنما يؤدي دور موسع للمدى من خلال توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم البطارية والمحركات، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

ايكار V27 Royal

تأتي السيارة ببطارية تبلغ سعتها 34.31 كيلوواط ساعة، وتتيح قطع مسافة تصل إلى 150 كيلومترًا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية وحدها، بينما يرتفع مدى القيادة الإجمالي إلى نحو 995 كيلومترًا عند الاستفادة من منظومة تمديد المدى.

تسارع ايكار V27 Royal

تستطيع ايكار V27 Royal الوصول من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومترًا في الساعة.

ايكار V27 Royal

أبعاد ايكار V27 Royal

تأتي ايكار V27 Royal بهيكل خارجي كبير مقارنة بالعديد من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إذ يبلغ طولها 5,045 مم، وعرضها 1,976 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,894 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,900 مم.

وتتمتع السيارة بخلوص أرضي يبلغ 224 مم، وهو ما يمنحها ارتفاعًا مناسبًا عن سطح الطريق عند التعامل مع بعض المسارات غير الممهدة، ويصل وزنها دون ركاب إلى 2,333 كجم، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 715 لترًا.

ايكار V27 Royal

تجهيزات ايكار V27 Royal

تحصل المقصورة الداخلية في الفئة Royal على مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي المقاعد بكسوة جلدية، مع إمكانية ضبط مقعد السائق كهربائيًا في 6 وضعيات، إلى جانب خاصيتي الذاكرة والتبريد، وتعتمد ايكار V27 Royal على شاشة رئيسية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 15.4 بوصة، وتدعم الاتصال اللاسلكي بخدمات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وتضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 8.88 بوصة لعرض بيانات القيادة أمام السائق، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 15 سماعة، كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة في الصف الأول، بالإضافة إلى إضاءة داخلية محيطية، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق.