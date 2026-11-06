هونشي HS7 Deluxe.. بمحرك هجين وقوة 252 حصانًا

تطرح هونشي الصينية إصدار HS7 فئة Deluxe ضمن الطرازات الكهربائية التي تنتمي إلى العائلة الرياضية متعددة الاستخدامات، مع باقة كبيرة من التجهيزات والتقنيات التي تجمع بين الأداء والراحة، والتي سنتحدث عنها تفصيليًا في هذا الموضوع.

السرعة القصوى والتسارع

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 230 كيلومترًا في الساعة، بينما تستغرق عملية التسارع من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة نحو 8.8 ثانية.

هونشي HS7 Deluxe

المحرك وأداء السيارة

تعتمد هونشي HS7 Deluxe على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشاحن توربيني ويعمل بالتكامل مع نظام هايبرد خفيف MHEV بجهد 48 فولت.

وتنتج منظومة الحركة قوة إجمالية تبلغ 252 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 380 نيوتن متر، وترتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وتعتمد السيارة على نظام دفع رباعي 4WD.

أبعاد وتصميم هونشي HS7 Deluxe

تأتي السيارة بهيكل كبير يبلغ طوله 4,995 مم، وعرضه 1,960 مم، وارتفاعه 1,760 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,920 مم، ويصل وزنها دون ركاب إلى 2,080 كيلوجرامًا، وعلى مستوى التصميم الخارجي.

وتعتمد HS7 Deluxe على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية مصنوعة من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف، وبفتحة سقف بانورامية.

هونشي HS7 Deluxe

تجهيزات السيارة هونشي HS7 Deluxe

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات التي تركز على توفير الراحة وسهولة الاستخدام، ومن بينها الشاحن اللاسلكي للهواتف الذكية، إلى جانب نظام الإضاءة المحيطية، وتحصل المقاعد على كسوة جلدية، مع توفير إمكانية الضبط الكهربائي لمقعد السائق في 8 وضعيات مختلفة، إلى جانب خاصيتي الذاكرة والتبريد.

ويحصل المقود على كسوة جلدية وتصميم متعدد الوظائف، بالإضافة إلى خاصية التدفئة، وتقدم هونشي HS7 Deluxe منظومة ترفيه ومعلومات تعتمد على شاشة رئيسية بقياس 12.6 بوصة، تدعم الاتصال بتطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتعمل هذه الشاشة إلى جانب لوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

هونشي HS7 Deluxe

وتعتمد السيارة على نظام Dynaudio المكون من 12 سماعة، وبنظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، إضافة إلى تقنيات الحماية التي تتضمن وسائد هوائية، مستشعرات حركة، كاميرا بانورامية، مثبت سرعة تكيفي، وحزمة من الفرامل المتقدمة إلى جانب تقنيات رصد النقاط العمياء وتحديد المسار.