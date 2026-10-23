هونشي أوسادو 2026.. الفخامة الصينية بقوة 223 حصانًا| صور

تواصل هونشي الصينية توسيع حضورها في سوق السيارات العالمية، مستندة إلى تاريخ يمتد إلى عام 1958، حين انطلقت العلامة التابعة لمجموعة فاو الصينية.

تأتي هونشي أوسادو موديل 2026 ضمن فئة السيدان متوسطة الحجم، حيث تجمع بين المحرك التوربيني والتجهيزات الداخلية المتقدمة وأنظمة السلامة المساعدة، حيث تدخل المنافسة في فئة تجمع بين المظهر العصري والطابع الفاخر.

هونشي أوسادو 2026

محرك تيربو بقوة 223 حصانًا

تعتمد هونشي أوسادو 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشاحن توربيني، وتبلغ قوته 223 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 340 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتنتقل القوة إلى العجلات عبر نظام دفع أمامي، بينما تتسارع السيارة هونشي أوسادو من الثبات 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.8 ثانية، كما يبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 19.6 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد هونشي أوسادو

تأتي هونشي أوسادو 2026 بأبعاد خارجية تتناسب مع فئة السيدان متوسطة الحجم، إذ يبلغ طولها 4,988 ملم، وعرضها 1,875 ملم، وارتفاعها 1,470 ملم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,920 ملم.

هونشي أوسادو 2026

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,645 كيلوجرامًا، بينما تضم التجهيزات الخارجية سقفًا بانوراميًا، وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية بتقنية LED، إلى جانب عجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة في الأمام والخلف.

تجهيزات هونشي أوسادو

تأتي المقاعد بفرش مصنوع من الجلد، مع إمكانية ضبطها كهربائيًا والاستفادة من خاصية الذاكرة، إلى جانب التبريد والتدليك، كما تضم المقصورة مقودًا مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف، وإضاءة داخلية.

هونشي أوسادو 2026

وتشمل التجهيزات نظام تكييف أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، إلى جانب فتحات تهوية للصف الخلفي، وتعتمد هونشي أوسادو 2026 على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 12.6 بوصة، تدعم الاتصال بخدمتي Apple CarPlay وAndroid Auto، وبشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة.

هونشي أوسادو وأنظمة الحماية

تضم السيارة تسع وسائد هوائية موزعة للحماية، وتشمل أنظمة مساعدة السائق مثبت سرعة متكيفًا، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب التحذير عند الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله.

هونشي أوسادو 2026

وتتوفر أنظمة لمراقبة النقاط العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، والتنبيه من التصادم الخلفي، ومراقبة إجهاد السائق، وحساسات الركن الأمامية والخلفية، إلى جانب كاميرا الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة، مع أنظمة منع انغلاق المكابح ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، والتحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني.