بيجو بارتنر 2026.. فان خدمية بقوة تصل لـ 130 حصانًا

تنتمي بيجو بارتنر 2026 إلى فئة الفان التجارية الصغيرة، التي تجمع بين المساحة الداخلية المخصصة لنقل الأغراض والاحتياجات التشغيلية، مع باقة من التجهيزات، والتقنيات التي تشمل وسائل الراحة والتحكم.

أبعاد بيجو بارتنر 2026

تأتي بيجو بارتنر 2026 بطول إجمالي يبلغ 4,751 مم، وعرض يصل إلى 1,848 مم، فيما يبلغ ارتفاعها 1,880 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,971 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 145 مم، بينما يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,400 كجم، وتبلغ سعة التخزين الخلفية نحو 1,000 لتر.

بيجو بارتنر 2026

محرك بنزين تيربو بقوة 130 حصانًا

تعتمد بيجو بارتنر 2026 على محرك بنزين تيربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، وتصل قوته إلى 130 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، وترتبط منظومة الدفع بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام الدفع الأمامي.

استهلاك الوقود وقدرة السحب

يقدر معدل استهلاك وقود بيجو بارتنر 2026 نحو 18 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 53 لترًا، وتصل قدرة السحب إلى 2,340 كجم.

بيجو بارتنر 2026

تجهيزات بيجو بارتنر 2026

تضم المقصورة عجلة قيادة مكسوة بالجلد الصناعي ومتعددة الوظائف، وتأتي السيارة أيضًا بشاشة للمعلومات والترفيه مقاس 10 بوصات، مع إمكانية عكس شاشة الهاتف المحمول، وتشمل التجهيزات نظام تكييف هواء يدويًا.

بيجو بارتنر 2026

وتتضمن بيجو بارتنر 2026 مجموعة من الأنظمة المخصصة لدعم الثبات والتحكم، من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني.

بيجو بارتنر 2026

وتشمل التجهيزات كذلك نظام المساعدة على نزول المنحدرات، ومثبت السرعة، فضلًا عن حساسات ركن خلفية، ومنظومة الوسائد الهوائية، التي تضم وسادة أمامية للسائق وأخرى للراكب الأمامي.