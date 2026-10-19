أسعار ميتسوبيشي اوتلاندر 2026 في السوق السعودي

تقدم ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع عدد من الفئات، والتي تتنوع من ناحية التجهيزات، وبأسعار تبدأ من 111,560 ريالًا.

تجهيزات ميتسوبيشي اوتلاندر 2026

تضم ميتسوبيشي اوتلاندر 2026 شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي مع الهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتوفر هذه الشاشة إمكانية الوصول إلى الوظائف الترفيهية وخصائص الاتصال دون الحاجة إلى توصيل الهاتف.

وتشمل التجهيزات أيضًا شاشة عدادات بقياس 7 بوصات لعرض المعلومات الأساسية المتعلقة بالقيادة، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 8 سماعات، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

ميتسوبيشي اوتلاندر 2026

وتضم السيارة كذلك مجموعة من التجهيزات المساعدة على الركن، وتشمل حساسات أمامية وخلفية، إلى جانب الكاميرات الخارجية والمرايا الجانبية الكهربائية، مع منظومة المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في قوى الجر، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني.

محرك ميتسوبيشي اوتلاندر 2026

تعتمد ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، يولد قوة تبلغ 181 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 244 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغيرCVT، وبنظام دفع أمامي FWD أو دفع رباعي 4WD حسب الفئة، ومعدل استهلاك للوقود يبلغ 13.7 كيلومتر لكل لتر.

ميتسوبيشي اوتلاندر 2026

أسعار ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 في السوق السعودي

تقدم ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 في السعودية بأسعار تبدأ من 111,560 ريالًا سعوديًا للفئة ML، بينما تصل فئة HL Plus إلى 129,961 ريالًا، وتقدم فئة PL Plus بسعر 150,661 ريالًا سعوديًا.