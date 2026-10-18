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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسعار فورد فوكس موديل 2014 المستعملة في مصر

فورد فوكس موديل 2014
فورد فوكس موديل 2014
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، ‏منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

                                                                            

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏‏‏‏‏المُستعملة ‏ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏‏السيارة فورد فوكس موديل 2014.‏

تأتي فورد فوكس موديل 2014 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر (1600 سي سي) بتنفس طبيعي، يولد قوة تصل إلى 125 حصان وعزم دوران يبلغ 159 نيوتن متر، مما يمنح السيارة تسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية تقريبا، مع سرعة قصوى تصل إلى 195 كم/ساعة.

تعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع PowerShift بست سرعات يعتمد على تقنية الكلتش المزدوج الجاف (Dual-Clutch)، وهو مصمم لتقديم استجابة سريعة في نقل السرعات وتوفير استهلاك الوقود.

ومنظومة التعليق في السيارة مصممة بطابع رياضي، حيث تأتي بنظام تعليق أمامي مستقل (McPherson) وخلفي متعدد الوصلات (Control Blade Multi-link)، مما يمنحها ثبات وتوجيه دقيق جدا على السرعات العالية وفي المنعطفات، مع نظام توجيه كهربائي (EPAS) ذكي يتكيف مع سرعة القيادة.

وعن سعر فورد فوكس موديل 2014‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 500 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏

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