ماذا يعني شعار SRT الشهير على سيارات دودج ورام؟

يعد شعار «SRT» واحدًا من أشهر الرموز وأكثرها احترامًا في عالم سيارات الأداء العالي والعضلات الأمريكية، حيث يرتبط هذا الشعار بالنسخ الأكثر قوة وسرعة ضمن طرازات «دودج»، و«رام»، و«جيب»، و«كرايسلر» التابعة لمجموعة «ستيلانتس».

المعنى الحرفي للاختصار وأصل التسمية

يشير الاختصار «SRT» إلى الجملة الإنجليزية «Street and Racing Technology» (والتي تترجم إلى: تقنيات الشوارع والسباقات).

ولا يقتصر هذا الاسم على مجرد شارة تسويقية توضع على غطاء المحرك أو خلفية المركبة، بل يمثل القسم الهندسي الداخلي المتخصص في تطوير المحركات الفائقة، وضبط أنظمة التعليق، وتحسين أداء المكابح والانسيابية الهوائية لتقديم أداء يتناسب مع الحلبات وطرقات الملاحة اليومية في آن واحد.

الجذور التاريخية وتطور القسم الهندسي

تعود جذور قسم «SRT» إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدًا عندما شكلت شركة «كرايسلر» فريقًا هندسيًا خاصًا يُعرف باسم «Team Viper» لتطوير سيارة «دودج فايبر» الأسطورية بمحركها الشهير المكون من 10 أسطوانات (V10).

ودمجت الشركة لاحقًا هذا الفريق مع فريق تصميم سيارة «بليموث برولر» لتأسيس قسم «Specialty Vehicle Engineering»، والذي تحول في يناير 2002 إلى قسم «PVO».

وفي عام 2004، تم اعتماد اسم «SRT» رسميًا وبشكل نهائي ليكون المظلة الرسمية والهندسية لجميع الطرازات فائقة الأداء.

أبرز الطرازات التي حملت الشعار وأيقونات الأداء

قدّم قسم «SRT» على مدار عقود حزمة من أشهر السيارات المصنعة في أمريكا الشمالية، حيث ارتبط اسم الشعار بمحركات «HEMI V8» فائقة الشحن التوربيني ومحركات V10 التنفس الطبيعي.

ومن أبرز هذه الطرازات سيارات «دودج تشالنجر SRT» و«تشارجر SRT» وتحديدًا فئات «Hellcat» و«Demon» التي كسرت أرقامًا قياسية في القوة والتسارع، وسيارة «دودج دورانجو SRT» التي تعد واحدة من أسرع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وشاحنات «رام 1500 TRX» المخصصة للطرق الوعرة، وسيارة «جيب جراند شيروكي Trackhawk» الخارقة، إضافة إلى الأيقونات الكلاسيكية الأولى مثل «دودج نيون SRT-4» و«فايبر SRT-10».