قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برواتب 40 ألف جنيه.. فتح باب التقديم والاختبارات لوظائف مشروع محطة الضبعة
بث مباشر.. شاهد مباراة كيتارا والأهلي في كأس الكونفدرالية
الفاتيكان: خروج البابا ليو الرابع عشر من المستشفى عقب خضوعه لعملية جراحية
حكم جمع صلاة العصر مع الظهر قبل وقتها بسبب الحاجة.. دار الإفتاء تجيب
أخبار التكنولوجيا | ذكاء اصطناعي من OpenAI يسرق أموالا لإنجاز مهمته.. برمجية تجسس خبيثة تتسلل إلى هاتفك وحاسوبك بدون نقرة
بسبب الأوضاع الراهنة.. «إير إنديا» تعلق رحلاتها إلى جدة والرياض والدمام حتى 24 أكتوبر
الرئيس السيسي: مصر مش عقيمة.. وهناك من هو أفضل مني 100 مرة وقادر على تحمل المسئولية
النائب محمد أبو العينين: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة وحاسمة
وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين الملاحة بالبحر الأحمر
لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية
أحزاب سياسية: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج تؤكد جاهزية مصر لمساندة أشقائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا يعني شعار SRT الشهير على سيارات دودج ورام؟

شعار SRT في دودج
شعار SRT في دودج
عزة عاطف

يعد شعار «SRT» واحدًا من أشهر الرموز وأكثرها احترامًا في عالم سيارات الأداء العالي والعضلات الأمريكية، حيث يرتبط هذا الشعار بالنسخ الأكثر قوة وسرعة ضمن طرازات «دودج»، و«رام»، و«جيب»، و«كرايسلر» التابعة لمجموعة «ستيلانتس». 

المعنى الحرفي للاختصار وأصل التسمية

يشير الاختصار «SRT» إلى الجملة الإنجليزية «Street and Racing Technology» (والتي تترجم إلى: تقنيات الشوارع والسباقات). 

ولا يقتصر هذا الاسم على مجرد شارة تسويقية توضع على غطاء المحرك أو خلفية المركبة، بل يمثل القسم الهندسي الداخلي المتخصص في تطوير المحركات الفائقة، وضبط أنظمة التعليق، وتحسين أداء المكابح والانسيابية الهوائية لتقديم أداء يتناسب مع الحلبات وطرقات الملاحة اليومية في آن واحد.

الجذور التاريخية وتطور القسم الهندسي

تعود جذور قسم «SRT» إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدًا عندما شكلت شركة «كرايسلر» فريقًا هندسيًا خاصًا يُعرف باسم «Team Viper» لتطوير سيارة «دودج فايبر» الأسطورية بمحركها الشهير المكون من 10 أسطوانات (V10). 

ودمجت الشركة لاحقًا هذا الفريق مع فريق تصميم سيارة «بليموث برولر» لتأسيس قسم «Specialty Vehicle Engineering»، والذي تحول في يناير 2002 إلى قسم «PVO». 

وفي عام 2004، تم اعتماد اسم «SRT» رسميًا وبشكل نهائي ليكون المظلة الرسمية والهندسية لجميع الطرازات فائقة الأداء.

أبرز الطرازات التي حملت الشعار وأيقونات الأداء

قدّم قسم «SRT» على مدار عقود حزمة من أشهر السيارات المصنعة في أمريكا الشمالية، حيث ارتبط اسم الشعار بمحركات «HEMI V8» فائقة الشحن التوربيني ومحركات V10 التنفس الطبيعي. 

ومن أبرز هذه الطرازات سيارات «دودج تشالنجر SRT» و«تشارجر SRT» وتحديدًا فئات «Hellcat» و«Demon» التي كسرت أرقامًا قياسية في القوة والتسارع، وسيارة «دودج دورانجو SRT» التي تعد واحدة من أسرع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وشاحنات «رام 1500 TRX» المخصصة للطرق الوعرة، وسيارة «جيب جراند شيروكي Trackhawk» الخارقة، إضافة إلى الأيقونات الكلاسيكية الأولى مثل «دودج نيون SRT-4» و«فايبر SRT-10».

شعار SRT في دودج سيارات دودج SRT HEMI من SRT شاحنات رام TRX قسم Street and Racing Technology

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر السبت 17 أكتوبر 2026

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر السبت 17 أكتوبر 2026

تردد قناة ام بي سي مصر

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

مرض غامض

مرض غامض يثير الذعر ويصيب 5 آلاف تركي خلال 3 أيام.. ما القصة؟

بالصور

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد