هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

خطفت شركة «تسلا» أنظار العالم مجددًا في عرض إطلاق الجيل الثاني من سيارتها الرياضية «رودستر»، بعدما نفذت استعراضات قيادة مقلوبة على الجدران وقفزات هوائية فوق أسطول من سياراتها المعتمدة على دافعات الغاز البارد ومراوح الشفط.

وعلى الرغم من النجاح التسويقي المثير الذي حققته الفعالية في كسر الصورة النمطية لتدشين السيارات الجديدة، إلا أن التساؤلات والشكوك التقنية والتنظيمية بدأت تطفو على السطح مجددًا في أوساط خبراء صناعة السيارات حول مدى واقعية هذه الوعود وإمكانية تحولها إلى طراز إنتاجي متاح للشراء.

الاختلافات الجوهرية بين الفئات والتحفظات التنظيمية

يكتشف المتابع للتفاصيل الدقيقة أن الاستعراضات الخارقة التي تم تقديمها خلال الحفل لا تنطبق على فئة واحدة؛ فالقدرة على الطيران والدوران في الهواء تقتصر حصريًا على فئة «Rocket» أحادية المقعد، وهي النسخة غير المصرح لها بالسير على الطرقات العامة والتي لن تتاح إلا عبر دعوات خاصة.

أما الفئات المخصصة من تسلا رودستر للسير على الطرقات كالفئة الأساسية (Performance)، فتعتمد فقط على مراوح الشفط السفلي والديناميكا الهوائية دون دافعات الغاز المحيطية الخارقة، مما يضع فارقًا كبيرًا بين ما شاهد الجمهور في العرض الحي وما سيحصل عليه العميل اليومي.

تسلا رودستر

تحديات الموافقة الحكومية وتراخيص السلامة والمرور

تواجه تسلا عقبات تنظيمية وقانونية معقدة في الحصول على تراخيص الاعتماد من الهيئات الفيدرالية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة وأوروبا؛ إذ تتطلب التشريعات الصارمة معايير أمان محددة لحماية المشاة وركاب السيارات المجاورة.

وتشكل دافعات الغاز المضغوط بضغط يصل إلى 80 كيلوكنوتن خطورة بالغة في حال تفعيلها في شوارع ومناطق مأهولة بالسكان، وهو ما يجعل فكرة الترخيص التجاري لهذه التقنيات في سيارات الطرقات أمرًا مستبعدًا بشدة وفق القوانين الحالية.

حقيقة الميزات التي روج لها إيلون ماسك في رودستر

تأتي كل من مركبة "ثراست" ومركبة "روكيت" بخزانات هواء ومحركات دفع، لكن كل منهما تستخدم تكوينًا مختلفًا للأجهزة.

تستخدم "ثراست" 4 محركات دفع خلفية تعمل بالغاز البارد، وتُغذى من خزان نيتروجين سعة 200 لتر. أما "روكيت" فتضيف 400 لتر أخرى في موضع مقعد الراكب، ليصل المجموع إلى 600 لتر، بالإضافة إلى ستة محركات دفع إضافية.

من الواضح أن هذه الجوانب تختلف لأن لكل مركبة نطاق أداء مختلف.

تسلا رودستر

خزان الوقود ينفد في 6 ثوان!

ذكر برنامج توب جير أن خزان الوقود الخاص بسيارة ثراست ينفد في غضون ست ثوانٍ تقريبًا، ويتطلب إعادة تعبئته في محطة وقود.

بعبارة أخرى، هذا الانطلاق المذهل لـ تسلا رودستر هو مجرد خدعة استعراضية لمرة واحدة قبل إعادة التزود بالوقود.

نفاد الوقود لا يعني توقف المحركات الكهربائية عن العمل، ولكنه يعني أن السيارة فقدت قوة الدفع الإضافية التي كانت وراء تسارعها الخارق.

كما يذكر أن عملية إعادة التعبئة تستغرق وقتًا طويلاً، في حين تستخدم السيارة الهواء الجوي فقط.

والأغرب أن شركة هاجرتي صرحت بأن سيارة روكيت تستغرق من 6 إلى 7 ساعات لإعادة تعبئة خزان الوقود سعة 600 لتر، فيما تهدف تسلا إلى تقليص هذه المدة إلى 30 دقيقة، ولكن حتى 30 دقيقة ستُحدث تباطؤًا ملحوظًا في الأداء، وتجدر الإشارة إلى أن سيارة ثرست ستستغرق وقتًا أقل بكثير، نظرًا لاستخدامها خزان وقود سعة 200 لتر فقط.

إيلون ماسك وتسلا

تضارب التصريحات عن سرعة تسلا رودستر

أعلنت تسلا رسميًا عن سرعة قصوى لسيارة تسلا رودستر تتجاوز 370 كم/ساعة، بينما صرح إيلون ماسك بأنه يطمح إلى أن تكون نصف سرعة الصوت، أي 617 كم/ساعة.

وفي مقابلة مع برنامج توب جير، ذكرت تسلا أنها تستهدف سرعة 483 كم/ساعة.

تختلف هذه الأرقام اختلافًا كبيرًا، وكل منها يحتاج إلى التحقق.

إن التمسك بهدفٍ ما بصدقٍ شيء، ورؤية سيارة تحققه على أرض الواقع خلال اختبارات مستقلة شيءٌ آخر، وهذا الأخير هو جوهر الأمر.

تحقق شركات صناعة السيارات إنجازات مذهلة عندما تسيطر على حلبة سباق وتخصص فريقًا لمشروع أو هدف فريد، فهل يستطيع مالك سيارة تسلا رودستر تحقيق نفس الإنجازات دون دعم فريق المساعدين!

تاريخ التأجيلات وشكوك الموعد الإنتاجي المعتمد

يظل عنصر الوقت والتأخيرات المتكررة من أبرز النقاط التي تثير تحفظ المحللين؛ حيث أُعلن عن النموذج الأولي لسيارة رودستر لأول مرة في عام 2017 مع وعود ببدء الإنتاج في 2020، ليتأجل المشروع لعدة سنوات متتالية حتى استقر الإعلان الجديد على عام 2028.

ويرى متخصصو القطاع أن الاستعراض الأخير يمثل واجهة للتفاخر التقني وعرض قدرات الذكاء الاصطناعي وعلوم الهندسة لدى تسلا و«سبيس إكس»، أكثر من كونه تمهيدًا لسيارة إنتاجية واسعة النطاق ذات جدول زمني محدد.